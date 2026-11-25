Bayern Munich decidió pronunciarse públicamente sobre la situación de Jamal Musiala, luego de varios días marcados por la incertidumbre sobre su estado de salud y las declaraciones de algunos dirigentes acerca de su continuidad. A través de un comunicado, la institución informó que sostuvo una reunión con la agencia que representa al futbolista para avanzar en el diálogo y evitar que las diferencias sigan creciendo.

El encuentro se produjo después de que Karl-Heinz Rummenigge y Uli Hoeneß realizaran comentarios sobre el futuro del mediocampista. Las declaraciones generaron cuestionamientos, especialmente por las referencias a su contrato y a las dificultades que podría tener para recuperar su mejor nivel. Incluso FIFPro intervino en el debate y expresó su rechazo a la presión pública sobre el jugador.

“La salud del jugador está por encima de todo para ambas partes. Jamal Musiala cuenta con todo el apoyo en su proceso de recuperación”, se puede leer en el comunicado. Asimismo, el Bayern recordó que Musiala fue evaluado por primera vez por síntomas neurológicos similares a las crisis de ausencia el 22 de abril de 2025. El club precisó que aquella revisión se llevó a cabo junto con su departamento médico, poco después de que aparecieran las primeras señales de este problema de salud.

Vor Abflug nach Lille: Konstruktiver Austausch mit Musiala-Management Am gestrigen Dienstag fand zwischen dem FC Bayern München und dem Management von Jamal Musiala ein konstruktives Gespräch statt. Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung. Weil es in den vergangenen Tagen viele Gerüchte gab, stellen der FC Bayern und die Jamal betreuende Agentur 11WINS klar: Jamal Musiala wurde erstmals wegen Absence-artiger Symptome am 22. April 2025 untersucht. Dies geschah in Absprache mit dem FC Bayern und seiner medizinischen Abteilung unmittelbar nach erstmaligem Auftreten der neurologischen Symptomatik. Der FC Bayern und das Management von Jamal Musiala haben sich darauf verständigt, die Gespräche partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen. — FC Bayern München (@FCBayern) November 25, 2026

La institución bávara también aseguró que el futbolista cuenta con el respaldo necesario durante su recuperación. Asimismo, ambas partes acordaron mantener las conversaciones bajo criterios de colaboración y confidencialidad, en un intento por frenar las especulaciones que han rodeado al internacional alemán.

La controversia tomó mayor dimensión por las palabras de Rummenigge, quien planteó la necesidad de conversar con el entorno del jugador debido a las condiciones económicas de su contrato. “Sospechamos que le será difícil volver a su nivel anterior. Tenemos que hablar con su agente y con su familia. Hay que tomar una decisión”, señaló el dirigente.

SOBRE EL AUTOR