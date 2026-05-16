Resumen

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FC Bayern Múnich. (Photo by Alexandra BEIER / AFP)
FC Bayern Múnich. (Photo by Alexandra BEIER / AFP)
/ ALEXANDRA BEIER
Por Redacción EC

El Bayern Múnich, campeón desde hace dos semanas, cerró este sábado su participación en la Bundesliga 2025-26 con una goleada ante el Colonia (5-1) impulsada por un triplete de Harry Kane y ya espera la final de la Copa de Alemania que disputará el próximo sábado contra el Stuttgart.

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