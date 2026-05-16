El Bayern Múnich, campeón desde hace dos semanas, cerró este sábado su participación en la Bundesliga 2025-26 con una goleada ante el Colonia (5-1) impulsada por un triplete de Harry Kane y ya espera la final de la Copa de Alemania que disputará el próximo sábado contra el Stuttgart.

Campeón desde hace semanas de su 35º título de campeón de Alemania, el Bayern termina la temporada liguera con 122 goles, 36 de ellos del delantero inglés Harry Kane (59 entre todas las competiciones), que este sábado firmó un triplete (10′, 13′, 69′).

De esta manera, el conjunto bávaro se convirtió en el segundo equipo con más goles en una temporada de liga en Europa, solo por detrás del histórico Torino de la temporada 1947-48, en donde marcaron 125 goles.

Gracias a su 28ª victoria liguera (por una derrota y cinco empates), e Bayern termina con 89 puntos, el cuarto mejor registro de la historia de la Bundesliga, por detrás de los 91 del Bayern (2012/13) y los 90 del Bayer Leverkusen (2023/24) y del Bayern (2013/14).