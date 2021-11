Bayern Múnich vs. Arminia Bielefeld EN VIVO se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 13 de la Bundesliga. El encuentro está programado a jugarse a las 12:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Allianz Arena y será transmitido por la señal de Star Plus.

El reciente triunfo de visita ante Dinamo de Kiev (1-2) por la Champions League mantiene el invicto del Bayern Múnich en la competencia; sin embargo, en la Bundesliga necesitan de un triunfo para tratar de aumentar la ventaja de solo un punto que mantienen sobre el Borussia Dortmund.

Los ‘bávaros’ venían con una racha de cuatro partidos consecutivos con victorias, pero fueron sorprendidos en su visita a Augsburg, donde cayeron por 2-1.

Por su parte, el Arminia Bielefeld suma apenas 9 puntos producto de un triunfo y seis empates. El objetivo del equipo dirigido por el alemán Frank Kramer es salir de la zona de descenso. Para ello deberán ganar, una tarea muy complicada ante el actual campeón.

Bayern Múnich vs Arminia: horarios en el mundo

Perú – 12:30

Colombia – 12:30

Ecuador – 12:30

México – 12:30

Chile – 14:30

Paraguay – 14:30

Venezuela – 13:30

Bolivia – 13:30

Argentina – 14:30

Uruguay – 14:30

Brasil – 14:30

Los último cinco partidos disputados entre ambas escuadras muestran como claro ganador al Bayern Múnich, que se quedó con el triunfo en cuatro ocasiones. Solo empataron una vez y fue en el partido más reciente: 3-3 el 15 de febrero del presente año.

Debido a las polémicas que existen en Bayer Múnich por los jugadores que no se quisieron vacunar y fueron separados del primer equipo ante posibles casos positivos, el técnico Julian Nagelsmann calmó las aguas: “No podemos cometer el error de agrandar demasiado el tema. Me sorprende que seamos el único equipo en el que pasa algo así”.

“Las polémicas son siempre parte del Bayern. La pregunta es si se deben tolerar. Naturalmente es desafortunado que determinadas cosas internas salgan a la luz pública. Hay reglas claras. Si se tiene un encuentro con un contagiado un vacunado tiene que someterse a una cuarentena. Los jugadores están bien, se someten a test continuos”, agregó el DT alemán de 34 años.

Bayern Múnich vs. Arminia: posibles alineaciones

Bayern Múnich: Neuer; Pavard, Upamecano, Sule, Davies; Tolisso, Goretzka; Coman, Muller, Sane; Lewandowski.

Arminia Bielefeld: Ortega; Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen; Prietl, Vasiliadis; Wimmer, Schopf, Okugawa; Klos.

