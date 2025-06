Este domingo 15 de junio a las 11:00 a.m. (horario local peruano) juegan Bayern Munich y Auckland City por la jornada 1 del Grupo C de la fase grupos del Mundial de Clubes. El partido tendrá lugar en el TQL Stadium, ubicado en Estados Unidos. El Bayer Munich marcará su debut el Mundial de Clubes con este partido frente Auckland City, además se perfila como el favorito del Grupo C que comparte junto a Benfica, Boca Juniors y Auckland, su actual oponente. ¿Dónde ver Bayern Munich vs. Auckland City EN VIVO? Sigue la transmisión del partido desde DirecTV y su canal especializado de deportes DSports y vía streaming DAZN. Finalmente, podrás seguir el partido desde la cobertura de El Comercio desde la sección de Deporte Total.