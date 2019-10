Bayern Múnich vs. Augsburgo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO este sábado 19 de octubre (8:30 a.m.), por la fecha 8 de la Bundesliga en el estadio WWK Arena de Augsburgo, con transmisión de Fox Sports. Sigue todos los detalles, minuto a minuto, incidencias, goles, resumen y videos de este choque que definirá posiciones en el torneo alemán.

Tras el parón del torneo por los amistosos internacionales de selecciones, el vigente campeón de la Bundesliga se presenta visitando al Augsburgo con el único objetivo de retomar la punta de la tabla de posiciones, de la cual está alejado por dos puntos, por lo que la ecuación es sencilla: ganar y esperar.

Bayern Múnich vs. Augsburgo: horas y canales en el mundo

Perú 8:30 a.m. | Fox Sports 2 México 8:30 a.m. | Ecuador 8:30 a.m. | Colombia 8:30 a.m. | Bolivia 9:30 a.m. | Paraguay 9:30 a.m. | Venezuela 9:30 a.m. | Argentina 10:30 a.m. | Brasil 10:30 a.m. | Chile 10:30 a.m. | Uruguay 10:30 a.m. | España 3:30 p.m. |

Con la presencia de su temible trío de atacantes conformada por Phillipe Coutinho, Serge Gnabry y Robert Lewandowski, Bayern Múnich sale decidido a recuperarse en la Bundesliga, en donde viene de caer 1-2 ante Hoffenheim, antes de irse al receso.

La gran esperanza en el ataque muniqués es el extremo Serge Gnabry que está teniendo una temporada espectacular y viene de hacer historia en la última jornada de la Champions League al anotarle un poker al Tottenham inglés en condición de visitante. Desde esa gran actuación, el alemán se ha robado la mirada de los hinchas que se ilusionan con una remontada y el triplete de esta temporada.

Augsburgo, de otro lado, llega como uno de los candidatos a pelear el descenso y golpeado por los últimos resultados obtenidos en el torneo alemán.

Cinco puntos en los siete partidos disputados, han hecho que los Fuggerstädter sean visto como un equipo sin chances de hacerle frente al poderoso cuadro muniqués. Además, las siete derrotas en los últimos ocho partidos ponen como amplio favorito a los dirigidos por Nico Kovac.

Bayern Múnich vs. Augsburgo | probables alineaciones

Augsburgo: Koubek; Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max; Richter, Moravek, Khedira, Vargas; Finnbogason, Niederlechner Técnico: Martin Schmidt.

Bayern Múnich: Neuer; Pavard, Süle, Boateng, Hernandez; Kimmich, Thiago; Gnabry, Coutinho, Coman; Lewandowski Técnico: Niko Kovac.

Bayern Múnich vs. Augsburgo | aquí se jugará el partido