Ver Bayern Múnich vs. Augsburgo EN VIVO HOY con Luis Díaz : mira la transmisión del partido en el estadio WWK Arena por la fecha 2 de la Bundesliga 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 30 de agosto de 2025, a las 11:30 de la mañana (hora peruana), que son las 1:30 PM de Argentina y Chile, las 10:30 AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite en Sudamérica, Sky Sports en México, DAZN y Amazon Prime Video en España y ESPN+ en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

