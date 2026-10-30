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Bayern Munich vs Borussia Dortmund EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 8 de la Bundesliga 2026/2027 desde el estadio Allianz Arena.
Bayern Munich vs Borussia Dortmund EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 8 de la Bundesliga 2026/2027 desde el estadio Allianz Arena.
Por Rogger Fernández

Con Luis Díaz, Bayern Munich recibe al Borussia Dortmund en el Allianz Arena por la fecha 8 de la Bundesliga 2026-27. Los ‘bávaros’ llegan como líderes con 17 puntos y se mantienen invictos, aunque ocupan el primer lugar por una mejor diferencia de goles. Al frente estará un Borussia Dortmund que también suma 17 unidades y no conoce la derrota, por lo que buscará un triunfo que le permita quedarse en solitario con la punta. Además, el Bayern tendrá a Harry Kane como una de sus principales figuras, motivado tras ganar el Balón de Oro 2026. A continuación, te contamos todos los detalles para que no te pierdas este partidazo.

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