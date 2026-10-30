Con Luis Díaz, Bayern Munich recibe al Borussia Dortmund en el Allianz Arena por la fecha 8 de la Bundesliga 2026-27. Los ‘bávaros’ llegan como líderes con 17 puntos y se mantienen invictos, aunque ocupan el primer lugar por una mejor diferencia de goles. Al frente estará un Borussia Dortmund que también suma 17 unidades y no conoce la derrota, por lo que buscará un triunfo que le permita quedarse en solitario con la punta. Además, el Bayern tendrá a Harry Kane como una de sus principales figuras, motivado tras ganar el Balón de Oro 2026. A continuación, te contamos todos los detalles para que no te pierdas este partidazo.

Bayern Munich vs Borussia Dortmund EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 8 de la Bundesliga 2026/2027 desde el estadio Allianz Arena.

¿A qué hora juegan Bayern Munich vs. Borussia Dortmund por la Bundesliga?

El horario del partido variará según el país en el que te encuentres. Revisa aquí la guía para sintonizarlo a tiempo:

México: 11:30 a.m.

11:30 a.m. Perú, Colombia y Ecuador: 12:30 p.m.

12:30 p.m. Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 1:30 p.m.

1:30 p.m. Estados Unidos (ET): 1:30 p.m.

1:30 p.m. Argentina, Brasil y Uruguay: 2:30 p.m.

2:30 p.m. España: 6:30 p.m.

¿En qué canales transmiten el partido Bayern Munich vs. Borussia Dortmund por Bundesliga?

La transmisión oficial por televisión de este encuentro de la Bundesliga estará disponible a través de las siguientes señales:

Perú y Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX

FOX Estados Unidos: USA Network y Telemundo Deportes

USA Network y Telemundo Deportes España: DAZN

¿Dónde ver online Bayern Munich vs. Borussia Dortmund por Bundesliga?

Si prefieres seguir el encuentro desde tu teléfono celular, tablet o computadora, estas son las opciones legales de streaming: