Ver Bayern Múnich vs Colonia EN VIVO HOY con Luis Díaz y Felipe Chávez: mira la transmisión del partido en el Rhein Energie Stadion por la fecha 17 de la Bundesliga. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 14 de enero de 2026, a las 2:30 de la tarde (hora peruana), que son las 4:30 PM de Argentina, las 1:30 PM de México y las 8:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido en toda Sudamérica. En México y Centroamérica lo pasa Sky Sports y Sky+. En España lo televisa DAZN y por último, en Estados Unidos míralo por ESPN Select, fuboTV y ESPN App. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.