Ver Bayern Múnich vs. Colonia EN VIVO HOY con Luis Díaz: mira la transmisión del partido en el Estadio Rhein Energie por la segunda ronda de la Copa Alemania. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, a las 2:45 PM (hora peruana), que son las 4:45 PM de Argentina, Paraguay y Chile, la 1:45 PM de México y las 9:45 PM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus transmite el partido para toda Colombia y Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.