Bayern Múnich vs. Colonia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 19 de la Bundesliga, este sábado 15 de enero desde las 9:30 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+ (Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Buscando dar un paso más hacia su décimo título liguero consecutivo, Bayern Múnich visitará a Colonia, que busca acercarse a la zona de clasificación de torneos internacionales. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Rhein Energie.

Bayern Múnich vs. Colonia: horarios del partido y canales

México - 8:30 a.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 9:30 a.m. - Star+ (Star Plus)

Ecuador - 9:30 a.m. - Star+ (Star Plus)

Colombia - 9:30 a.m. - Star+ (Star Plus)

Bolivia - 10:30 a.m. - Star+ (Star Plus)

Venezuela - 10:30 a.m. - Star+ (Star Plus)

Paraguay - 11:30 a.m. - Star+ (Star Plus)

Chile - 11:30 a.m. - Star+ (Star Plus)

Argentina - 11:30 a.m. - Star+ (Star Plus)

Uruguay - 11:30 a.m. - Star+ (Star Plus)

Brasil - 11:30 a.m.

España - 3:30 p.m. - Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

El Bayern Múnich viene de perder por 2-1 a manos de Borussia Mönchengladbach, en un partido que estuvo marcado por las numerosas bajas del club bávaro que tuvo que prescindir de más de diez jugadores, en parte por contagios de coronavirus.

El Dortmund, su más cercano perseguidor, se ha puesto ahora a tres puntos de distancia, después de imponerse (5-1) este viernes al Friburgo, con un doblete de Erling Haaland.

Cinco de los jugadores que fueron baja la semana pasada por coronavirus Manuel Neuer, Leroy Sané, Dayot Upamecano, Alphonso Davies y Tanguy Nianzou- ya han vuelto a los entrenamientos, tras superar la enfermedad y pasar la cuarentena de rigor.

Eso sí, el entrenador Nagelsmann dio a conocer que Manuel Neuer no estará disponible, ni tampoco Alphonso Davies, que fue diagnosticado con una miocarditis, secuela de la COVID-19.

“No puede entrenar hasta nueva orden. Tampoco estará disponible las próximas semanas. Esta miocarditis no se vio tan dramática en la ecografía, más bien es una señal de una miocarditis. A pesar de eso, tiene que curarse y eso tarda un cierto tiempo definitivamente”, declaró el estratega en rueda de prensa.

El Colonia lleva 20 partidos sin ganarle al Bayern Múnich. En la primera vuelta de esta temporada, pese a hacer un buen partido, cayó por 3-2, con dos goles de Serge Gnabry que se ha convertido en una especie de maldición del Colonia al que le ha marcado 11 goles en 8 partidos.

Bayern Múnich vs. Colonia: probables alineaciones

Colonia: Schwabe, Schmitz, Kilian, Hubers, Hector, Ozcan; Schaub, Duda, Kainz, Uth y Modeste. DT: Steffen Baumgart

Bayern Múnich: Ulreich, Kimmich, Pavard, Sule, Richards, Tolisso, Sabitzer, Gnabry, Muller, Musiala y Lewandowski. DT: Julian Nagelsmann.

Con información de EFE.

