Bayern Múnich vs. Colonia EN VIVO ONLINE vía Fox Sports: juegan por la Bundesliga desde el Allianz Arena

Bayern Múnich vs. Colonia EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la quinta jornada de la Bundesliga en el Allianz Arena desde las 8:30 a.m. (horario peruano) con transmisión de Fox Sports.

El duelo entre Bayern Múnich y Colonia será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Bundesliga.

Bayern Munich vs. Colonia se enfrentan en la Bundesliga. (Foto: AFP)

Los ‘bávaros’ quieren mantenerse en los primeros lugares del torneo alemán. El cuadro dirigido por Niko Kovac recibirá a las ‘cabras’, club que regresó a la máxima división como campeón del ascenso.

Bayern Múnich buscará repetir la actuación mostrada contra Estrella Roja en la Champions League. Los muniqueses vencieron claramente por 3-0 con goles de Kingsley Coman, Robert Lewandowsi y Thomas Müller.

El equipo de Kovac empató contra RB Leipzig (1-1), actual líder de la Bundesliga, en la pasada jornada. De aquel cuadro que consiguió un punto en la cancha de los ‘toros rojos’ solo habría una variante.

Müller, quien jugó detrás de Lewandowski, dejaría su lugar a Philippe Coutinho. El brasileño arrancó contra los serbios a mitad de semana y, por el rendimiento mostrado, recibiría la confianza del entrenador.

Leon Goretzka y David Alaba son los descartes de Bayern Múnich. Aunque el marcador austriaco saltó a la cancha para realizar trabajos ligeros durante la sesión de entrenamientos desarrollada el viernes.

Por su lado, Colonia ha tenido dificultades para adaptarse al ritmo de la Bundesliga. Hasta aquí, las ‘cabras’ ganaron un partido y perdieron otros tres. El técnico manifestó que espera salir de esta situación Achim Beierlorzer muy pronto.

Bayern Múnich vs. Colonia: horarios del partido

Perú 8:30 a.m.

Ecuador 8:30 a.m.

Colombia 8:30 a.m.

México 8:30 a.m.

Bolivia 9:30 a.m.

Paraguay 9:30 a.m.

Venezuela 9:30 a.m.

Argentina 10:30 a.m.

Chile 10:30 a.m.

Uruguay 10:30 a.m.

Brasil 10:30 a.m.

España 3:30 p.m.



Bayern Múnich vs. Colonia: posibles alineaciones

Bayern Múnich: Neuer – Pavard, Süle, Boateng, Hernandez – Kimmich, Thiago – Gnabry, Coutinho, Coman – Lewandowski.



Colonia: Horn – Ehizibue, Bornauw, Czichos, Hector – Schaub, Skhiri, Höger, Drexler – Cordoba, Modeste.



Bayern Múnich vs. Colonia: ¿cómo llegar al estadio?

Bayern Múnich vs. Colonia: minuto a minuto