Bayern Múnich vs. Fortuna Düsseldorf EN VIVO: chocarán este sábado (9:30 am. EN VIVO ONLINE vía FOX Sports) por la fecha 12° de la Bundesliga. El duelo se desarrollará en el Allianz Arena y el cuadro bávaro tiene la obligación de ganar para remontar terreno sobre el líder del certamen: Borussia Dortmund.

El duelo entre los Bayern Munich vs. Fortuna Düsseldorf será importante para el cuadro muniqués, que quiere recuperar el paso perdido en el torneo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Bundesliga.

El Bayern Munich, clasificado en una nada habitual quinta plaza con 20 unidades, tiene la ocasión de recuperarse el sábado en casa contra el Fortuna Düsseldorf en la duodécima jornada de Bundesliga.



El recién ascendido Fortuna, que ocupa la 17ª y penúltima plaza del campeonato (con solo ocho unidades), aparece como víctima propicia para un cuadro 'bávaro' que desea mejorar la confianza en la competencia.



Con tres derrotas en los seis últimos partidos de la liga alemana, el entrenador de los bávaros, Niko Kovac, parece estar en una posición incómoda, aunque el presidente del club, Uli Hoeness, aseguró que lo apoyará "hasta el final".



Los ganadores de la Bundesliga las seis últimas temporadas llevan ya siete puntos de retraso respecto al líder, Borussia Dortmund, tras su derrota (3-2) en el "Klassiker" frente al primero de la tabla, justo antes de la tregua de partidos internacionales.



Bayern Munich no podrá contar con James Rodríguez para este encuentro. El mediocampista sufrió una lesión en el ligamento de la rodilla que lo alejará por un tiempo de los terrenos de juego.

Corentin Tolisso y Thiago Alcántara son otros de los descartes para el sábado.

También hay buenas noticias para los 'bávaros', pues Robert Lewandowski se ha recuperado y podría ir desde el inicio. Arjen Robben es otro de los jugadores que reaparecerían en el equipo de Kovac.

Bayern Munich vs. Fortuna Düsseldorf: posibles alineaciones

Bayern Munich: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martínez - Gnabry, Goretzka, Müller, Robben - Lewandowski



Fortuna Düsseldorf: Rensing - Zimmermann, Bormuth, Kaminski, Gießelmann - Zimmer, Bodzek, Stöger, Usami - Lukebakio, Hennings

Bayern Munich vs. Fortuna Düsseldorf: horarios del partido

México - 8:30 a.m.

Perú - 9:30 a.m.

Ecuador - 9:30 a.m.

Colombia - 9:30 a.m.

Argentina - 11:30 a.m.

Chile - 11:30 a.m.

Uruguay - 11:30 a.m.

Paraguay - 11:30 a.m.

España - 3:30 p.m.

Fuente: AFP