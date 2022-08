Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la primera jornada de la Bundesliga este viernes 5 de agosto del 2022 desde la 1:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Deutsche Bank Park.

Los ‘Bávaros’, vigentes campeones de la competición, iniciarán la defensa de la corona fuera de casa y se verán las caras con el monarca de la última de edición de la Europa League. Para el equipo de Julian Nagelsmann será un reto afrontar todas las competiciones sin el goleador Robert Lewandowski, quien se marchó a Barcelona.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt por Bundesliga?

Perú – 1:30 p.m.

Ecuador – 1:30 p.m.

Colombia – 1:30 p.m.

México – 1:30 p.m.

Chile – 4:30 p.m.

Venezuela – 4:30 p.m.

Bolivia – 4:30 p.m.

Paraguay – 4:30 p.m.

Argentina – 5:30 p.m.

Uruguay – 5:30 p.m.

Brasil – 5:30 p.m.

España – 8:30 p.m.

Precisamente, Bayern se reforzó con Sadio Mané, que destacó con Liverpool en Inglaterra. De hecho, el delantero de Senegal ya dejó su marca en el estreno oficial hace una semana en la Supercopa frente RB Leipzig: marcó un gol en la victoria por 3-5 y, de paso, conquista del primer trofeo de la nueva campaña.

De su lado, Eintracht Frankfurt quiere dar muestras de que está en condiciones de arrebatar el título a los muniqueses. Para ello, el conjunto de Oliver Glasner confía en la base que levantó el trofeo europeo con Filip Kostic o Rafael Santos Borré. Este compromiso se disputará antes de cruzarse con Real Madrid en la Supercopa de Europa del miércoles 10.

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt: canales de transmisión

Para ver el partido entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt de la Bundesliga hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de Movistar LaLiga. Si te encuentras en México y Centroamérica puedes verlo únicamente vía Sky Sports HD. Finalmente, en Sudamérica podrás seguir este partido del fútbol alemán vía ESPN.

¿Dónde ver online el partido Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt por Bundesliga?

Para ver la transmisión online del partido entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt puedes hacerlo a través de dos señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía Movistar Plus. Si estás en México podrás verlo en Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, si vives en Sudamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus.

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt: posibles alineaciones del partido

Bayern Múnich: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernández, Davies - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Müller, Musiala – Mané.

Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Tuta, N’Dicka - Knauff, Sow, Rode, Kostic - Lindstrom, Götze – Borré.

¿Dónde jugarán Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt por Bundesliga?