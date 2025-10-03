Ver Bayern Múnich vs. Frankfurt EN VIVO HOY con Luis Díaz : mira la transmisión del partido en el Deutsche Bank Park por la fecha 6 de la Bundesliga. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 4 de octubre del 2025, a la 11:30 de la mañana (hora peruana), que son la 1:30 PM de Argentina, las 10:30 PM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? Disney+ transmite el partido en Colombia y Sudamérica, Sky Sports lo pasa en México, y en Estados Unidos lo televisa ESPN. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

