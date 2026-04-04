Bayern Munich venció 3-2 a Friburgo en el estadio Europa-Park-Stadion por la fecha 28 de la Bundesliga. El conjunto bávaro sufrió más de la cuenta para remontar el partido e imponerse en campo visitante, pero le alcanzó para sumar tres puntos claves que lo mantienen firme rumbo al título del campeonato alemán. Los goles para el Bayern los marcaron Tom Bischof (81′ y 90+2′) y Lennart Karl (90+9′); mientras que Johan Manzambi (46’) y Lucas Höler (71′) descontaron para el local. Así, el Bayern sumó 73 puntos y es líder absoluto de la Bundesliga.

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