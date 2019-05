Bayern Múnich vs. Hannover 96 EN VIVO ONLINE vía Fox Sports: juegan partidazo por la Bundesliga

Bayern Múnich vs. Hannover 96 EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 32 del Bundesliga en el Allianz Arena este sábado desde las 8:30 am. (hora peruana) y por transmisión de Fox Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

A falta de dos fechas para que culmine la Primera División del fútbol alemán, Bayern Múnich recibe al Hannover en busca de un triunfo que lo acerque a su séptimo título consecutivo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Bundesliga.

Bayern Múnich vs. Hannover 96: horas y canales en el mundo

Perú 8:30 am. | Fox Sports

México 8:30 am.

Ecuador 8:30 am.

Colombia 8:30 am.

Bolivia 9:30 am.

Paraguay 9:30 am.

Venezuela 9:30 am.

Brasil 10:30 am.

Argentina 10:30 am.

Chile 10:30 am.

Uruguay 10:30 am.

España 3:30 pm.

Son dos puntos de diferencia que hay entre Bayern Múnich y su más cercano perseguidor Borussia Dortmund, y a falta de dos jornadas no puede darse el lujo de fallar. Menos en casa, donde lleva 11 partidos consecutivos sin perder y en los que en los últimos nueve ganó todo.

En la Bundesliga aún faltan siete fechas para el final del certamen. El Bayern es líder con 71 puntos, dos más que el Dortmund. (Foto: AFP) AFP

Además, el equipo de Niko Kovac lleva cinco partidos sin encajar goles en condición de local.

Sin embargo, el último fin de semana Bayern Múnich desperdició una clara oportunidad de mantener la ventaja al empatar sobre el final en su visita al Nürnberg donde Serge Gnabry apareció para salvar el resultado.

Y esta fecha, los tres puntos parecen asegurados para Bayern Múnich porque Hannover 96 ya está descendido y solo juega por cerrar de forma dinga la temporada. En los últimos dos partidos logró un un empate y un triunfo y ahora va por darle una mano al Borussia Dortmund que enfrenta al Werder Bremen.

Bayern Múnich lucha palmo a palmo el título de la Bundesliga con Borussia Dortmund. (Foto: FC Bayern)

En el historial de enfrentamientos entre ambos, la ventaja es muy amplia para Bayern Múnich que ha ganado todo desde el 2011, año en que por última vez los Rojos pudieron sumar de a tres ante el cuadro bávaro.

Bayern Múnich vs. Hannover 96: probables alineaciones

Bayern Múnich: Ulreich; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Thiago, Müller, Martínez; Gnabry, Coman, Lewandowski.



Hannover 96: Esser; Sorg, Anton, Felipe, Ostrzolek; Haraguchi, Schwegler, Maina; Jonathas, Müller, Weydandt.