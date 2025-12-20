Ver Bayern Múnich vs Heidenheim EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Heidenheim an der Brenz por la fecha 15 de la Bundesliga. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 20 de diciembre de 2025, a las 11:30 de la mañana (hora peruana), que son las 1:30 PM de Argentina y Chile, las 11:30 AM de México y las 5:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica, MAX y TNT Sports en México, DAZN en España y UNIVERSO y Telemundo en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.