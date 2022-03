Bayern Múnich vs. Hoffenheim EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 26 de la Bundesliga , este sábado 12 de marzo desde las 9:30 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Star+(Star Plus) y #Vamos. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con su goleador Robert Lewandowski en el ataque, Bayern Múnich buscará dar otro paso más hacia el título de la liga alemana cuando visite a Hoffenheim. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Rhein-Neckar-Arena.

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs. Hoffenheim?

México: 8:30 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 9:30 a.m.

Bolivia y Venezuela: 10:30 a.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 11:30 a.m.

España: 3:30 p.m.

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: canales del partido por Bundesliga

El Bayern Múnich vs. Hoffenheim promete ser uno de los duelos más buenos de la jornada en el fútbol alemán. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Rhein-Neckar-Arena y será transmitido para México por Canal Sky HD, Fanatiz Mexico, Blue To Go Video Everywhere, Fox Sports App y Fox Sports Cono Norte. En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por ESPN y Star+(Star Plus).

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: la previa

Un Bayern Múnich resucitado, tras haberse sacudido de una minicrisis con la goleada por 7-1 ante el Salzburgo en la Liga de Campeones, visita este sábado al Hoffenheim, un equipo que está en alza y que se ha situado en las casillas que dan acceso a la máxima competición de clubes europea.

Ante el Salzburgo, el Bayern volvió a ser el Bayern y las críticas de las que venía siendo objeto el entrenador Julian Nagelsmann, por su apuesta extremadamente ofensiva que tiende a dar mucha ventaja en defensa, se han acallado de momento.

Sobre el papel, el Hoffenheim es más que el Salzburgo, que por otra parte tuvo una ocasión para situarse con ventaja pronto, lo que hubiera podido cambiar la dinámica del partido.

El Bayern ha recuperado a Manuel Neuer, lo que tiende a darle seguridad a toda la defensa, es decir, a los tres centrales que Nagelsmann deja atrás en medio de una formación que llega a tener hasta cinco delanteros.

Contra el Salzburgo, además, Robert Lewandowski, tras dos partidos sin marcar, se reencontró con el gol con tres tantos, dos de penal, y Thomas Müller pareció recuperar su mejor versión.

El Bayern tiene 9 puntos de ventaja sobre el segundo, el Borussia Dortmund, que juega el domingo en casa contra el Arminia Bielefeld y tiene un partido menos -programado para el miércoles próximo contra el Maguncia.

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: probables alineaciones

Hoffenheim: Baumann, Posch, Grillitsch, Vogt, Kaderabek, Samassekou, Stiller, Raum, Baumgartner, Bebou y Kramaric. DT: Sebastian Hoeness

Bayern Múnich: Neuer, Pavard, Süle, Hernandez, Kimmich, Musiala, Gnabry, Müller, Sane, Coman y Lewandowski. DT: Julian Nagelsman.

Con información de EFE.

