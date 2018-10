El Bayern Múnich no la pasó nada bien en su encuentro ante Mönchengladbach. Los jugadores bávaros no estaban de acuerdo con las decisiones del árbitro. El más ofuscado fue Frank Ribery, quien no dudo en reclamar de mala manera.

La estrella del Bayern Múnich, a los 55 minutos del segundo tiempo, fue a disputar el balón con Matthias Ginter. Frank Ribery empujó por la espalda a su rival y este cayó sobre el césped. El árbitro del encuentro no dudó en sancionar la falta.



Esta decisión no le gustó nada a Frank Ribery. El francés al ver que el árbitro cobró la falta fue a reclamarle y lo desafío de una manera incorrecta. Se puso cara a cara con el juez del partido y este lo amonestó con amarilla.

Así fue el reclamo de Frank Ribery. (Video: Bundesliga / Foto: captura).

Las cosas no le salieron bien al Bayern Múnich que ante Mönchengladbach mostró su peor versión en lo que va de la temporada.