Bayern Munich vs PSG EN VIVO con Luis Díaz: se enfrentan en el partido de vuelta por la semifinal de la Champions League en el estadio Allianz Arena. Este miércoles 6 de mayo del 2026, se define al segundo finalista de la Liga de Campeones, luego de que el Arsenal elimine al Atlético Madrid en la otra semifinal disputada en el Emirates Stadium.

Tras el festival ofensivo de la ida (victoria parisina por 5-4), que entusiasmó al planeta fútbol, el Bayern está obligado a imponerse en el Allianz Arena por al menos un gol de diferencia para forzar la prórroga, y por dos para clasificarse a la final antes de los penales.

Bayern Munich vs PSG EN VIVO: horarios y canales TV para ver la semifinal vuelta de la Champions League desde el Allianz Arena.

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs PSG HOY por semifinal vuelta de Champions League?

El partido de Bayern Múnich vs PSG por la semifinal vuelta de la Champions League empieza a las 2:00 PM de Perú este miércoles 6 de mayo del 2026 en el estadio Allianz Arena.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿En qué canal ver Bayern Múnich vs PSG EN VIVO por semifinal de Champions League?

El partido de Bayern Múnich vs PSG será transmitido a través de ESPN para todo el Perú y Sudamérica por la semifinal vuelta de la Champions League. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión a través de Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de FOX One Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, CBS, Univision y TUDN.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs PSG ONLINE por semifinal de Champions League?

Para ver el partido de vuelta entre Bayern Múnich vs PSG ONLINE, deberás contar con el servicio de Disney+ Premium, solo si estás en Perú o Sudamérica. En México, vía streaming podrás ver la semifinal de Champions League a través de tabii y Fox+. Mientras que en España, podrás mirar el partido a través de Movistar+ y en Estados Unidos por ViX, Paramount+ y fuboTV.

Fecha, hora y canal TV para ver Bayern Múnich vs PSG por semifinal vuelta de Champions League

Fecha : Miércoles 6 de mayo del 2026

: Miércoles 6 de mayo del 2026 Partido : Bayern Múnich vs PSG

: Bayern Múnich vs PSG Hora : 2:00 PM de Perú y 1:00 PM de México

: 2:00 PM de Perú y 1:00 PM de México Canales : ESPN, Disney+ Premium, tabii, FOX One, TUDN, Paramount+, Univision, Vix y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney+ Premium, tabii, FOX One, TUDN, Paramount+, Univision, Vix y Movistar Liga de Campeones. Estadio: Allianz Arena

Hora, canal TV y dónde ver Bayern Múnich vs PSG por semifinal vuelta de Champions League / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Alineaciones de Bayern Munich vs PSG

Bayern Munich : Manuel Neuer; Jospi Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane.

: Manuel Neuer; Jospi Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane. PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.