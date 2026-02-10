Bayern Múnich vs. RB Leipzig por Copa de Alemania: a qué hora juegan, canal TV y dónde ver

Por Redacción EC

Ver vs RB Leipzig EN VIVO HOY con Luis Díaz: mira la transmisión del partido en el Allianza Arena por la los cuartos de final de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 11 de febrero de 2026, a las 2:45 de la tarde (hora peruana), que son las 4:45 PM de Argentina y Chile, la 1:45 PM de México y las 8:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica y México, GOL, Gol Stadium y Movistar+ en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

Champions League EN VIVO.
Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

