Bayern Múnich vs. RB Leipzig por Copa de Alemania: a qué hora juegan, canal TV y dónde ver

Ver Bayern Múnich vs RB Leipzig EN VIVO HOY con Luis Díaz: mira la transmisión del partido en el Allianza Arena por la los cuartos de final de la Copa de Alemania. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 11 de febrero de 2026, a las 2:45 de la tarde (hora peruana), que son las 4:45 PM de Argentina y Chile, la 1:45 PM de México y las 8:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica y México, GOL, Gol Stadium y Movistar+ en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

