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Bayern Múnich vs Real Madrid EN VIVO | Sigue el partido por cuartos de final de Champions League
El minuto a minuto y las incidencias del choque los podrás seguir aquí en El Comercio.
El compromiso iniciará a las 2 p.m. (hora peruana / 9 a.m. en Múnich) y será transmitido EN VIVO por el canal ESPN, mientras que vía streaming por Disney+.
Partidazo a la vista. Bayern Múnich recibe hoy a Real Madrid en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League. Podrás seguir el minuto a minuto de este encuentro aquí en El Comercio.
Como se recuerda, en el encuentro de ida jugado el pasado 7 de abril en Madrid, el Bayern, de la mano de Harry Keane y Michael Olise, venció a Real Madrid como visitante por 2 goles contra 1.