Bayern Múnich vs. Schalke 04 EN VIVO ONLINE vía Fox Sports: sin Coutinho, juegan por la Bundesliga

Bayern Múnich vs. Schalke 04 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la segunda jornada de la Bundesliga en el Veltins Arena desde las 11:30 a.m. (horario peruano) con transmisión de Fox Sports.

El duelo entre Bayern Múnich y Schalke 04 será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define las posiciones en la Bundesliga.

Bayern Munich vs. Schalke 04 se miden por la Bundesliga. (Foto: AFP)

Bayern Múnich tiene la misión de recuperar los dos puntos perdidos en casa este sábado 24 de agosto. Los ‘bávaros’ visitarán el campo del Schalke 04, equipo que consiguió un punto jugando en la cancha de Monchengladbach.

El elenco muniqués ha vivido unas semanas convulsas. Después de los fichajes fallidos, el empate en el debut ante el Hertha Berlín (2-2) hace que el gigante alemán afronte bajo presión la segunda fecha de la Bundesliga.

Bayern Múnich y su nueva incorporación el brasileño Philippe Coutinho -que no será titular, según confirmó el técnico Nico Kovac- viajan a Gelsenkirchen sin margen de error para medirse con el Schalke 04.

"Todavía no está al nivel físico necesario para jugar noventa minutos, él mismo nos lo dijo y es nuestra impresión", declaró el técnico durante su conferencia de prensa respecto a la situación del volante proveniente del Barcelona.

Philippe Coutinho fue presentado este lunes como nuevo jugador de Bayern Múnich. (Foto y video. Bayern Múnich)

La temporada 2019-20 inició con la derrota frente a Borussia Dortmund (Supercopa), desde entonces, Kovac y algunos jugadores pidieron refuerzos. La directiva, con Hasan Salihamidzic a la cabeza, logró cerrar con el croata Ivan Perisic y Coutinho.

Pero el tropiezo en el arranque de la Bundesliga enfrió el ambiente. Para poder ganar en el Veltins-Arena el Bayern Múnich deberá mejorar en defensa, ya que ha encajado cuatro goles en los dos últimos partidos oficiales.

Bayern Múnich vs. Schalke 04: posibles alineaciones

Bayern Múnich: Neuer – Kimmich, Süle, Pavard, Alaba – Martínez, Thiago – Gnabry, Müller, Coman – Lewandowski.



Schalke 04: Nübel – Kenny, Stambouli, Nastasic, Oczipka – Caligiuri, McKennie, Mascarell, Raman – Harit – Burgstaller.



Bayern Múnich vs. Schalke 04: ¿Cómo llegar al estadio?

