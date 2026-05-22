Bayern Munich vs Stuttgart EN VIVO HOY con Luis Díaz : ver transmisión del partido en el Estadio Olímpico de Berlín por la final de la Copa de Alemania. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 23 de mayo de 2026, a la 1:00 PM (hora peruana), que son las 3:00 PM de Argentina, Paraguay y Uruguay, las 12:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN transmite el partido en Sudamérica mediante los cableoperadores DirecTV, Claro TV, Movistar TV, entre otros. Vía ONLINE, podrás ver el partido mediante Disney+ Premium.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.