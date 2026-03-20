Ver Bayern Munich vs U nión Berlín EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Allianz Arena por la fecha 27 de la Bundesliga. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 21 de marzo de 2026, a las 9:30 de la mañana (hora peruana), que son las 11:30 AM de Argentina y Chile, las 8:30 AM de México y las 3:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite en Sudamérica; Sky Sports lo pasa en México, mientras que ESPN Select y fuboTV lo transmiten en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas poco confiables.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.