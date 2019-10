Bayern Múnich vs. Unión Berlín EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 9 de la Bundesliga en el estadio Allianz Arena de Múnich este sábado desde las 8:30 a.m. (hora peruana). La transmisión está a cargo de Fox Sports.

Tras dos fechas consecutivas de la Bundesliga en las que solo sumó un punto, Bayern Múnich se reencontró con una victoria importante por Champions League, a mitad de semana, que sirvió para que el equipo de Nico Kovac recupere confianza y vuelva al torneo local motivado a recuperar el primer lugar.

Bayern Múnich quiere reencontrarse con el triunfo en la Bundesliga esta jornada. (Foto: AFP)

Bayern Múnich vs. Unión Berlín: horas y canales en el mundo

Perú 8:30 a.m. | Fox Sports México 8:30 a.m. | Ecuador 8:30 a.m. | Colombia 8:30 a.m. | Bolivia 9:30 a.m. | Paraguay 9:30 a.m. | Venezuela 9:30 a.m. | Argentina 10:30 a.m. | Brasil 10:30 a.m. | Chile 10:30 a.m. | Uruguay 10:30 a.m. | España 3:30 p.m. |

En El Pireo, Grecia, el equipo muniqués encontró en Robert Lewandowski a su salvador para marcar dos goles claves en la remontada sobre Olympiacos, que se había puesto en ventaja en el primer tiempo. La aparición de ‘Lewy’ fue vital para que el cuadro bávaro sume tres puntos, en un choque donde Serge Gnabry fue bien controlado por los locales.

Entonces, si el extremo alemán no aparece, el Bayern Múnich tiene que echar mano de otras armas y la más letal es la del polaco que esta vez estuvo bien secundado por Thomas Müller. Ese tridente no se juntará desde el arranque porque el entrenador se la volverá a jugar por Phillipe Coutinho, Ivan Perisic y con Kingsley Coman por Gnabry.

Las apuestas ponen como favorito a Bayern Múnich que actualmente marcha tercero de la Bundesliga con 15 puntos, uno menos que el líder Borussia Moechengladbach. Mientras que su rival, el Union Berlin (7), se encuentra a un punto de los puestos de descenso.

Si bien la fotografía de la tabla de posiciones muestra a los capitalinos en la parte baja de la tabla, hay que destacar que vienen de un triunfo en la fecha anterior. Un 2-0 contra Freiburg que cortó la racha de cuatro derrotas consecutivas.

Bayern Múnich vs. Unión Berlín: probables alineaciones

Bayern Múnich: Neuer; Kimmich, Pavard, Boateng, Alaba; Tolisso, Thiago, Perisic, Coman, Coutinho; Lewandowski.

Union Berlin: Glkiewicz; Trimmel, Friedrich, Subotic, Lenz; Andrich, Gentner, becker, Bütter, Ingvartsen; Andersson.

Bayern Múnich vs. Unión Berlín | Aquí se jugará el partido