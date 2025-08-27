Ver Bayern Múnich vs. Wehen Wiesbaden EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el BRITA-Arena por la Copa de Alemania. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 27 de agosto del 2025, a la 1:45 de la tarde (hora peruana), que son las 3:45 PM de Argentina, las 12:45 PM de México y las 8:45 PM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus transmite en Sudamérica; Gol Stadium en España y ESPN+ en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

