Bayern Múnich vs. Werder Bremen con Luis Díaz: horarios y canales para ver partido por Bundesliga

Ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO HOY con Luis Díaz: mira la transmisión del partido en el Weserstadion por la fecha 22 de la Bundesliga. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 14 de febrero de 2024, a las 9:30 de la mañana (hora peruana), que son las 11:30 AM de Argentina y Chile, las 8:30 AM de México y las 3:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido para Colombia y Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

