Bayern Munich vs. Werder Bremen: ¿Cómo, cuándo y dónde ver el duelo por la fecha 30 de la Bundesliga?

► Claudio Pizarro: presidente de Bayern Múnich le ofreció cargo de embajador del club



► Werder Bremen venció 2-1 a Friburgo con la presencia de Claudio Pizarro | VIDEO

Bayern Munich recibirá este sábado 20 de abril al Werder Bremen en el Allianz Arena por la fecha 30 de la Bundesliga . El gigante bávaro afrontará el duelo con el objetivo de ganar al equipo de Claudio Pizarro para continuar en la cima de la competición. El partido fue programado para las 8:30 a.m. en Perú con transmisión vía Fox Sports 2 y Fox Play Sur.

Los dirigidos por Niko Kovac llegan al compromiso de mañana siendo líderes del certamen doméstico con 67 puntos en su bolsillo, uno más que su más cercano perseguidor, el Borussia Dortmund , club que también tiene la misión de sumar de a tres y de visita ante el Friburgo , para tener posibilidades de adueñarse del primer lugar momentáneamente, si en caso el equipo rojo tropieza en casa.

Es por esa razón que el Bayern Munich saldrá a su campo de juego con la consigna de vencer al Werder Bremen y así continuar en lo más alto de la Bundesliga , al menos por una fecha más.

Pero el equipo en donde milita Claudio Pizarro (7° en el certamen con 46) no se la pondrá fácil, pues tiene en claro que desea amargar la situación del conjunto local, venciéndolo primero este sábado en la liga teutona y después el próximo miércoles en las semifinales de la Copa Alemana .

"Sería una sensación increíble para mí ganar esos partidos, aunque lo sentiría un poco por el Bayern", sostuvo, según consigna la agencia AFP, el ‘Bombardero de los Andes’, quien supo vestir los colores del gigante bávaro y que regresará a su antigua casa: el Allianz Arena.

Precisamente, el atacante peruano, segundo máximo goleador extranjero de la Bundesliga con 195 tantos en 468, por su pasado en Bayern Munich y su buen desempeño, recibió la oferta de ser embajador del club cuando termine su carrera como futbolista, de acuerdo a lo anunciado por el presidente del equipo teutón, Karl-Heinz Rummenigge.

"Hemos acordado con Claudio que puede volver y asumir un rol de embajador del club cuando deje de jugar", declaró en una entrevista con la web ‘Mein Werder’ de Bremen.



Bayern Munich vs. Werder Bremen: alineaciones posibles

Bayern Munich : Ulreich, Kimmich, Hummels, Süle, Alaba, Thiago, Martínez, Gnabry, Müller, Coman y Lewandowski.

DT: Nico Kovac.

Werder Bremen : Pavlenka, Selassie, Veljković, Moisander, Augustinsson, M. Eggestein, Möhwald, Klaassen, Kruse, Rashica y Osako.

DT: Florian Kohfeldt.



Bayern Munich vs. Werder Bremen: dónde y cómo ver en vivo y en directo el choque por la fecha 30 de la Bundesliga

Perú: 8:30 a.m. vía Fox Sports 2 y Fox Play Sur

Alemania: 3:30 p.m. vía Sky Ticket, TeleClub Sport Live, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Go, Sky Sport Bundesliga 2

Italia: 3:30 p.m. vía SKY Go Italia, Sky Sport Football

España: 3:30 p.m. vía Movistar Liga de Campeones 5 y Movistar +

México: 8:30 a.m. vía Fox Play Norte y Fox Sports Cono Norte

Argentina: 10:30 a.m. vía Fox Sports 2 y Fox Play sur

Brasil: 10:30 a.m. vía Fox Sports 1 Brasil

Uruguay: 10:30 a.m. vía Fox Sports 2 y Fox Play Sur

Ecuador: 8:30 a.m. vía Fox Sports 2 y Fox Play sur

Colombia: 8:30 a.m. vía Fox Sports 2 y Fox Play sur

Chile: 9:30 a.m. vía Fox Sports 2 y Fox Play sur

Paraguay: 9:30 a.m. vía Fox Sports 2

Bolivia: 9:30 a.m. vía Fox Sports 2