Ver Bayern Múnich vs. Augsburgo EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Allianzl Arena por la fecha 19 de la Bundesliga 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 24 de enero de 2026, a las 9:30 de la mañana (hora peruana), que son las 11:30 AM de Argentina y Chile, las 8:30 AM de México y las 3:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica, Sky Sports en México, DAZN en España y ESPN Select y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

