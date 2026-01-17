Ver Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Red Bull Arena por la fecha 18 de la Bundesliga 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 17 de enero de 2025, a las 12:30 de la tarde (hora peruana), que son las 2:30 PM de Argentina y Chile, las 11:30 AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica, Sky Sports en México, DAZN en España y ESPN Select y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

