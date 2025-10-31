Ver Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO HOY con Luis Díaz : mira la transmisión del partido en el estadio Allianz Arena por la fecha 9 de Bundesliga 2024/25. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 1 de noviembre de 2025, a las 12:30 de la tarde (hora peruana), que son las 2:30 PM de Argentina y Chile, las 10:30 AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite el partido en toda Sudamérica, y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.