Bayern Múnich recibe al Lille por la fecha 5 de la UEFA Champions League en el estadio Pierre-Mauroy. El partido se jugará este miércoles 25 de noviembre del 2026, desde las 3:00 p.m. (hora peruana y colombiana). El equipo dirigido por Vincent Kompany llega con ocho puntos y necesita una victoria para meterse en zona de clasificación directa a los octavos de final. Por su parte, el conjunto francés apenas suma una unidad y ocupa los últimos lugares de la tabla. A continuación, te dejamos todos los detalles del encuentro, como horarios, canales de TV y dónde verlo ONLINE.

Bayern Múnich vs Lille EN VIVO y ONLINE: repasa los horarios, canales TV y dónde ver partido por Champions League desde el estadio Pierre-Mauroy.

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs. Lille HOY por Champions League?

El partido de Bayern Múnich vs. Lille por la Champions League empieza a las 3:00 p.m. (hora de Perú y Colombia) este miércoles 25 de noviembre en el estadio Pierre-Mauroy. Revisa los horarios en otros países.

Argentina / Chile / Paraguay / Uruguay / Brasil: 5:00 p.m.

Bolivia / Venezuela: 4:00 p.m.

Colombia / Perú / Ecuador: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Horario, canales TV y dónde ver en vivo el Bayern Múnich vs. Lille por UEFA Champions League

Fecha: Miércoles 25 de noviembre del 2026.

Miércoles 25 de noviembre del 2026. Partido: Bayern Múnich vs. Lille.

Bayern Múnich vs. Lille. Hora: 3:00 p.m. (PER/COL/ECU); 4:00 p.m. (BOL/VEN); 5:00 p.m. (ARG/CHI/URU/BRA/PAR).

3:00 p.m. (PER/COL/ECU); 4:00 p.m. (BOL/VEN); 5:00 p.m. (ARG/CHI/URU/BRA/PAR). Canales TV: ESPN, TNT Sports, FOX One, FOX+, TUDN y UniMás.

ESPN, TNT Sports, FOX One, FOX+, TUDN y UniMás. Streaming: Disney+ Plus, Max, Paramount+, ViX y Univision NOW.

Disney+ Plus, Max, Paramount+, ViX y Univision NOW. Estadio: Pierre-Mauroy.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Lille EN VIVO por TV y streaming ONLINE?

Conoce qué canales de televisión y plataformas transmitirán el partido entre Bayern Múnich vs. Lille EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 25 de noviembre del 2026 desde el estadio Pierre-Mauroy.

Para España, el encuentro de Bayern Múnich vs. Lille será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones, por cable y streaming.

En Brasil, el partido podrá verse por TNT Sports y Max. Mientras que en México, la transmisión estará a cargo de FOX One y FOX+.

En Perú, Argentina, Chile, Colombia y el resto de Sudamérica, el encuentro será televisado por ESPN y estará disponible vía Disney+. Finalmente, en Estados Unidos, podrás seguir el duelo a través de Paramount+, TUDN, UniMás, ViX y Univision NOW.