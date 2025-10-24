Ver Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach EN VIVO HOY con Luis Díaz: mira la transmisión del partido en el Estadio Borussia Park por la fecha 8 de la Bundesliga. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 25 de octubre de 2025, a las 8:30 a.m. (hora peruana), que son las 10:30 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:30 AM de México y las 3:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido para toda Colombia y Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.