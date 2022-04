Beccacece y Pellegrini le dijeron NO a Chile: se bajaron de la lista de candidatos para dirigir a ‘La Roja’ rumbo al Mundial 2026

Tras el fracaso en las Eliminatorias Qatar 2022, la directiva de la selección chilena busca convencer a un entrenador de jerarquía que se haga cargo de ‘La Roja’ de cara al proceso rumbo al Mundial 2026. Ante ello, quisieron contar con Sebastián Beccacece o Manuel Pellegrini; sin embargo, ambos dijeron que no por diversos motivos. Con este escenario, se acorta la lista de los candidatos para ponerse el buzo de la escuadra sureña.

Beccacece dijo que NO

El primero en decir que no fue Sebastián Beccacece. Mauricio Pinilla y Jean Beausejour, dos históricos de ‘La Roja’, lo habían elegido para ser el próximo entrenador, pero él mismo le bajó el pulgar. “Hoy no soy candidato a La Roja, estoy enfocado en Defensa y Justicia”, sentenció el DT del Halcón en la conferencia de prensa luego del triunfo de su equipo ante Deportes Antofagasta.

“Sí agradezco a los futbolistas que sienten que podemos acompañar este momento, pero soy un convencido de que la gente que dirige te tiene que querer y en su momento no me eligieron, prefirieron otra opción y es respetable”, añadió.

“Para ser sinceros, nos habíamos ilusionado a comienzos de año, porque ahí hablamos con Christian Bragarnik que había hablado con la directiva y antes de que asumiera Martín Lasarte éramos candidatos serios junto a Matías Almeyda”, explicó sobre la posibilidad que tuvo de reemplazar a Reinaldo Rueda antes de que eligieran al técnico uruguayo.

Pellegrini solo piensa en Real Betis

Otro entrenador que se bajó fue Manuel Pellegrini. El entrenador del Real Betis desmintió los rumores de una posible vinculación y afirmó que buscará cumplir su contrato con el club español.

“Lo primero, quiero desmentir que el presidente de la Federación haya hablado con una persona conocida mía diciendo cifras que no corresponden. En segundo lugar, mi tema con la selección nacional, ya lo he dicho 20 veces, me encantaría dirigir en algún momento a la selección chilena, pero me gusta más dirigir clubes que selecciones. No es por compararlos sino por el trabajo semanal”, expresó en conferencia de prensa.

“Yo tengo contrato aquí hasta 2025, me gusta cumplir mis contratos. Por ese lado no estoy viendo una alternativa para dejar el Betis por la selección nacional”, aclaró.

Conforme a los criterios de Saber más