La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) emitió un comunicado este domingo tras conocerse que la FIFA decidió suspender la sanción que pesa sobre Folarin Balogun, futbolista estadounidense que podrá jugar el duelo por los octavos de final del Mundial 2026.

Balogun vio una tarjeta roja el miércoles durante el triunfo del coanfitrión Estados Unidos en los dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina (2-0).

La FIFA decretó este domingo el esperado partido de sanción para Balogun pero dejó su aplicación en suspenso, por lo que el delantero podrá enfrentar a Bélgica el lunes en Seattle.

Por ello, la institución belga aseguró que a decisión del Comité Disciplinario de la FIFA se contradice con el reglamento establecido para el desarrolló del Mundial 2026.

“Para salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles”, indicó el ente rector en su página web.

Comunicado de la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA)

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) se muestra sorprendida por la decisión de la FIFA de declarar al jugador estadounidense Folarin Balogun apto para jugar el partido entre Estados Unidos y Bélgica el lunes 6 de julio a las 17:00 (hora de Seattle).

La FIFA fundamenta su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Esta disposición establece que el Comité Disciplinario de la FIFA puede suspender la ejecución de una sanción disciplinaria previamente impuesta.

Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente la suspensión del equipo para el siguiente partido, como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas mostradas durante esta Copa Mundial de la FIFA.

Además, e independientemente de lo anterior, la decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de Competición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, concretamente el artículo 10.5: ‘Si un jugador o miembro del cuerpo técnico es expulsado como consecuencia de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido del siguiente partido de su equipo. Además, se podrán imponer sanciones adicionales’.

El carácter automático de dicha suspensión también se reafirmó explícitamente en la Circular n.º 16 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, distribuida a todas las federaciones miembro participantes el 12 de mayo de 2026.

Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles.