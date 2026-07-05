La Real Federación Belga emitió un comunicado en el que admite sorpresa por la medida de la FIFA de dejar en suspenso la expulsión de Folarin Balogun.(Photo by Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
La Real Federación Belga emitió un comunicado en el que admite sorpresa por la medida de la FIFA de dejar en suspenso la expulsión de Folarin Balogun.(Photo by Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
/ FRAN SANTIAGO
Por Redacción EC

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) emitió un comunicado este domingo tras conocerse que la FIFA decidió suspender la sanción que pesa sobre Folarin Balogun, futbolista estadounidense que podrá jugar el duelo por los octavos de final del Mundial 2026.

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