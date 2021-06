Bélgica vs. Rusia EN VIVO: canales de TV y horarios del partido por la Eurocopa 2020

Bélgica visita a Rusia por la jornada inaugural del grupo B de la Eurocopa 2020. El duelo se disputará este sábado, desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), en el estadio Krestovski, en San Petersburgo. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports.

Bélgica vs. Rusia | Horarios

14:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Bélgica vs. Rusia | Posibles alineaciones

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T.Hazard; Mertens, Carrasco y Lukaku.

Rusia: Shunin; Mario Fernandes, Sémenov, Dzhikiya, Kuzyáev o Zhirkov; Bárinov, Ozdóev, Zobnin; Golovín, Iónov o Miranchuk; y Dzyuba.

Bélgica vs. Rusia: pronósticos y previa

Sin De Bruyne ni Hazard. No es el debut soñado de Bélgica en la Eurocopa. Los ‘Diablos rojos’ son uno de los grandes favoritos a la victoria, pero arrancan el torneo ante Rusia con muchas dudas en el once inicial.

“No se puede ganar un torneo con once jugadores”, comentó el español Roberto Martínez, seleccionador belga. Al mal tiempo, buena cara. De Bruyne aún no se ha recuperado del golpe en el rostro que recibió en la final de la Liga de Campeones ante el Chelsea. No jugó ninguno de los dos amistosos, aunque Martínez apuntó que no debería necesitar una máscara.

Según la prensa, el jugador reconoció al rey Felipe de Bélgica, que visitó hace unos días la concentración, que se está preparando para el segundo partido, ya que, aunque se siente mucho mejor, aún siente dolor en la zona afectada.

A la baja del centrocampista del Manchester City se suma la de Eden Hazard. El madridista sí jugó diez minutos en el amistoso con Croacia, pero todo apunta a que tampoco saldrá de inicio.

Hazard jugó de titular contra Osasuna y Chelsea a principios de mayo, pero desde entonces no ha disputado más de media hora, sea con la camiseta blanca o con la casaca nacional. Martínez lo reservará para rivales de mayor enjundia.

El mismo jugador reconoció la víspera que no está “al cien por cien” y que serán los médicos los que tengan la última palabra.

Tampoco parece que vaya a ser de la partida Witsel (Borussia Dortmund), un jugador clave para el español en el centro del campo, ya que aún no está plenamente recuperado de la rotura del tendón de aquiles que sufrió en enero. Martínez esconderá sus cartas hasta el último momento.

En cuanto a Rusia, la duda es si el seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, optará por “poner el autobús” o presionar la salida del balón de los belgas. Algunos analistas rusos le han advertido que jugar de tú a tú a los belgas puede tener consecuencias catastróficas para el equipo local.

Bélgica derrotó con clara superioridad a los rusos en los últimos dos partidos (3-1 y 1-4), por lo que Cherchésov debería haber aprendido la lección.

