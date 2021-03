Gianluca Lapadula no fue tomado en cuenta ante el Spezia por la fecha 25 de la Serie A. El combinado italiano que se encuentra actualmente en la décimo quinta posición, logró un valioso empate en condición de visitante gracias a Adolfo Gaich, joven argentino de 22 años que llega para pelear el puesto de delantero junto al seleccionado nacional.

Como se recuerda, el delantero albiceste llegó del CSKA de Moscú en condición de préstamo por seis meses. Al parecer, su presencia dentro del campo de juego habría encantando a Filippo Inzaghi, estratega que marcó una época en la Juventus.

Precisamente, el DT entabló una charla con el recién llegado al cuadro europeo, en donde según el ex San Lorenzo, sostuvo que tiene la confianza plena para resaltar en el equipo.

“Inzaghi me dijo que podía equivocarse con defensores, pero con un nueve no”, declaró en su día de presentación. Además agregó: “La gente, los hinchas, más que nada por las redes, el plantel y el cuerpo técnico, me recibieron diez puntos”.

“Cuando ya había logrado adaptarme un poco se me hizo más difícil. No tenía los minutos que tenía antes. Pero ya me iba sintiendo más cómodo y en este mercado se dio la posibilidad de volver a jugar, a tratar de sumar más rodaje para volver en seis meses o ver qué pasa de acá al final de la temporada”.

