Benfica vs. Porto EN VIVO se enfrentan este domingo 7 de octubre por la séptima fecha de la Liga portuguesa. El 'Clásico' se jugará en el Estadio da Luz, desde las 11:30 a.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de ESPN 3.

El Porto, en segunda posición con 15 puntos, llega al encuentro contra el histórico rival después de dos victorias, una en la Liga y otra en Champions League.



¿A qué hora se juega el Benfica vs. Porto por la fecha 7 de la liga portuguesa?



Perú: 11:30 a.m. (ESPN 3)

Argentina: 1:30 p.m. (ESPN 3)

Chile: 1:30 p.m. (ESPN 3)

España: 6:30 p.m.

Colombia: 11:30 a.m. (ESPN 3)

Ecuador: 11:30 a.m.. (ESPN 3)

En la Champions League, los 'Dragones' de Porto consiguieron imponerse en casa frente al Galatasaray turco, por 1-0, gracias a un gol del maliense Marega.



También en su estadio, el Porto consiguió un triunfo por 1-0, esta vez contra el Tondela en la Liga, consiguiendo así los tres puntos gracias al gol del brasileño Soares en los momentos finales del partido.



Soares salió al campo a los 64 minutos en sustitución del delantero camerunés Aboubakar, que cayó lesionado y será baja de larga duración en el conjunto blanquiazul.



El Benfica, tercero con 14 puntos, viene también de una victoria europea, pero en el campeonato resbaló y permitió un empate que catapultó al Braga al liderato. En Atenas, el Benfica sufrió ante el AEK griego, al cual ganó por 2-3.



Las "águilas" entraron en la segunda parte ganando por 0-2, pero dejaron que el equipo ateniense empatara. Con todo, un gol del joven guineano Alfa Semedo en el minuto 74 consiguió la difícil victoria.



Estará ausente del clásico el defensa argentino Germán Conti, suspendido después de ver tarjeta roja en el último partido, que fue su estreno en Liga.



Conti fue elegido para ocupar el lugar del brasileño Jardel, aún recuperándose de lesión, y la indisposición de ambos obligará al técnico Rui Vitória a repensar su defensa para el duro choque contra el Porto.

Con información de EFE

Benfica vs. Porto: probables alineaciones

Benfica: Odisseas Vlachodimos, André Almeida, Ruben Dias, Cristian Lema, Alex Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Eduardo Salvio, Rafa Silva, Franco Cervi y Haris Seferovic.

Porto: Iker Casillas, Maximiliano Pereira, Eder Militao, Felipe, Alex Telles, Otavio, Danilo Pereira, Héctor Herrera, Yacine Brahimi, Moussa Marega y Tiquinho.