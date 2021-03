Alianza Lima tendrá su debut en la Liga 1 2021 frente a Cusco FC en el marco de la fecha 3 del torneo. Previo al encuentro, Pablo Bengoechea cedió una entrevista a una cadena televisiva en la que declaró sobre la resolución del TAS y la llegada de Jefferson Farfán al cuadro íntimo.

“Felicitaciones por lo logrado en el TAS, me parece que es un acto de justicia. Lo triste me parece tener que esperar que el TAS tome esa decisión. Ojalá los reglamentos se respeten y que los campeonatos no cambien de formato durante la marcha. Es lo que uno sueño por el bien del fútbol peruano”, precisó en declaraciones para GolPerú.

Asimismo, fue consultado por la llegada de Jefferson Farfán para este 2021, jugador símbolo del club que regresó tras 17 años de carrera en el extranjero.

“Farfán va a ayudar a que el rendimiento de sus compañeros crezca bastante. Es una inyección anímica para todos. Es uno de los futbolistas más importantes del Perú en los últimos 20 años junto a Claudio Pizarro y Paolo Guerrero”, mencionó Bengoechea.

¡OTRO NIVEL! Pablo Bengoechea 🇺🇾, exentrenador de @ClubALoficial ⚪🔵 en #GOLPERUNOTICIAS 📺: "Jefferson Farfán es uno de los futbolistas más importantes del Perú en los últimos 20 años junto a Claudio Pizarro y Paolo Guerrero". #LIGA1BETSSONXGOLPERU #NoDejesDeCuidarte pic.twitter.com/271Oqq4LI5 — GOLPERU (@GOLPERUoficial) March 30, 2021

Cabe mencionar que Alianza Lima y Cusco FC chocarán este martes desde las 3:30 p.m. en las instalaciones del Estadio Alberto Gallardo.

