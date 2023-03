Corta pero fuerte fue la respuesta de Karim Benzema a Didier Deschamps , DT de la selección francesa, quien se refirió recientemente a la ausencia del goleador galo en el Mundial Qatar 2022 por lesión, negando que lo haya excluido por decisión propia.

“Decir eso es un insulto. Solo hay una verdad y Karim la sabe bien”, declaró el entrenador en una entrevista entrevista con ‘Le Parisien’. Sin embargo, el ‘Gato’ se mostró más que inconforme con esta declaración.

“Pero qué audacia. Mientes. Eres un mentiroso. Didier, payaso”, contestó Benzema a través de una historia en Instagram.

Benzema responde a Deschamps y lo llama mentiroso

“Yo perdía a un jugador importante y él estaba fastidiado. El diagnóstico de nuestro médico coincidía con el de Madrid. ‘Está muerto’, me dijo. En el mejor de los casos, su regreso a los entrenamientos no podría llegar antes del 10 de diciembre. En un comunicado en su red social expresaba su decepción por tener que rendirse, pero justificaba esta elección en su preocupación por pensar en el equipo. Estuvimos juntos durante unos veinte minutos. Cuando le dejo, le digo: ‘Karim, no hay prisa’. Organizas tu vuelta con el team manager. Cuando me despierto, me doy cuenta de que se ha ido. Es su decisión, lo entiendo y lo respeto”, había afirmado Deschamps.