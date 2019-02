Betis igualó 1-1 frente a Alavés por la jornada 24° de la Liga Santander

El Real Betis y el Deportivo Alavés empataron 1-1 en el Benito Villamarín, donde los verdiblancos se impusieron y fueron mejores, sobre todo en el segundo tiempo, pero no hallaron el premio a su acoso a la meta de un conjunto alavesista que se defendió con orden y sigue sexto, en puestos europeos.

A los 14 minutos, Jesé, muy activo aunque poco acertado en la definición, rozó el gol cuando remató solo en el área, pero el meta Fernando Pacheco desvió su tiro con la mala suerte para los vascos de que rebotó en un zaguero, en un mal despeje, y esto lo aprovechó Lo Celso para marcar cuando se cumplía el primer cuarto de hora.

Con el 1-0, el Betis siguió intentándolo, pero sin éxito en otra acción de Jesé, al sacar Maripán la pelota en la misma línea de la portería, aunque el Alavés no se desmoronó y halló el premio a su fe a los 28 minutos, al hacer precisamente el chileno el 1-1 tras desviar el balón a la red dentro del área a la salida de un córner.

Los verdiblancos, despistados en algunas jugadas a balón parado del rival, no acusaron demasiado el golpe, si bien los vitorianos pudieron desnivelar la balanza en el 33 en un zurdazo del ghanés Wakaso que Pau López mandó a córner, al igual que el Betis a cinco minutos del descanso, pero el mexicano Guardado disparó muy alto.

En la reanudación, el equipo andaluz salió con brío, dominó por completo el juego ante un cuadro ahora más retraído y que apenas generó ocasiones de gol pese a la movilidad de Calleri, muy solo arriba, mientras que el Betis atacó con mucha verticalidad y criterio, pero no supo aprovechar alguna de sus muchas llegadas.

El cuadro bético, con intensidad y lanzado por Sergio Canales y Lo Celso en las acciones ofensivas, más las incorporaciones del argelino Mandi o de Joaquín -entró en el 70 por Barragán-, gozó de una sucesión de ocasiones en las que le faltó precisión para marcar, como en un cabezazo al inicio de esta mitad del marroquí Feddal que salvaron entre Pacheco y la parte superior del larguero.

Aún así, no se desesperó pese a no atinar en oportunidades claras de Barragán; Jesé, que no aprovechó un error entre Pacheco y Laguardia tras caerle el balón en el área y robársela el meta; o en tiros desde la frontal de Canales y Carvalho; pero las opciones más claras de este periodo, una para el Alavés y otra para el Betis, llegaron en el minuto 90.

Así, Ximo Navarro tuvo en sus botas el 1-2, pero mandó fuera un servicio de Jony cuando era más fácil marcar, y a continuación, con el Betis volcado sobre la meta alavesista, Loren Morón cabeceó muy cerca de la portería un gran centro de Joaquín, pero Pacheco, magistral y en los dos intentos el punta bético, salvo el empate para su equipo.

Alineaciones confirmadas:

DirecTV Sports transmitirá este partido para Sudamérica. En México y Centroamérica vía Sky HD. En Italia, Alemania y Japón por DAZN. En Canadá, Estados Unidos y España por beIN Sports. En Reino Unido vía Eleven Sports 1 UK. Streaming internacional por Bet365 y Facebook Live.

Real Betis y Deportivo Alavés se encuentran en el Benito Villamarín con la mirada puesta en los puestos europeos. Ambos están separados por tres puntos en la tabla de posiciones.



El cuadro de la ciudad de Sevilla, donde militan los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, marcha en la octava casilla con 32 puntos, mientras que el Alavés es sexto con 35. Este es un duelo directo por las plazas de Europa League.

El equipo de Vitoria venció la jornada anterior por 2-0 al Levante, con lo que cortó su racha de derrotas que llegó a 3 de manera consecutiva.

Betis viene de caer por 3-0 en campo del Leganés, aunque a mitad de semana igualó 3-3 en campo del Rennes francés por la ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Europa.

Betis vs. Alavés - alineaciones probables

Real Betis: Joel Robles, Sidnei, Aissa Mandi, Diego Lainez, Joaquín, Andrés Guardado, Javi García, Canales, William Carvalho, Giocani Lo Celso, Loren Morón.



Deportivo Alavés: Fernando Pacheco, Laguardia, Ximo Navarro, G. Maripán, Rubén Duarte, T. Inui, M. Wakaso, Tomás Pina, D. Brašanac, Jony, J. Calleri.