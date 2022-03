Real Betis vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League este jueves 17 de marzo del 2022 desde las 3:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Deutsche Bank Park.

Los ‘Béticos’ rompieron una racha negativa de cinco juegos sin victorias el pasado fin de semana frente a Athletic Club. Gol de Borja Iglesias para el 1-0 definitivo y un resultado para que el equipo de Manuel Pellegrini recupere el buen ánimo con miras al duelo decisivo.

Betis vs. Frankfurt: resumen partido de ida

Hora, Betis - Frankfurt online gratis

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Los ‘Verdiblancos’ tienen la vuelta de Héctor Bellerín por la banda derecha. Así como la del portero Rui Silva, quien tomará el lugar de Claudio Bravo. Mientras que Guido Rodríguez será el soporte en el medio. Nabil Fekir, Sergio Canales y William José irán con todo al ataque.

De su lado, Eintracht Frankfurt tiene la misión de defender la ventaja de 2-1 que consiguió en el Benito Villamarín la semana pasada. El conjunto entrenado por Oliver Glasner le ganó 2-1 a Bochum y sumó tres triunfos al hilo.

Betis vs. Frankfurt en vivo: canales TV

Si quieres ver la transmisión del partidazo por Europa League entre Real Betis y Eintracht Frankfurt desde España puedes hacerlo vía Movistar Plus. Este es el único canal de TV que cuenta con los derechos de transmisión de este certamen.

Para seguir el encuentro desde Sudamérica puedes hacerlo vía ESPN, mientras que en México y Centroamérica las señales habilitadas son ESPN, TNT Sports y HBO Max para la transmisión tanto de la UEFA Champions League como de la UEFA Europa League.

¿Dónde ver Betis vs. Eintracht por Europa League?

Si quieres ver la transmisión del partido entre Real Betis y Eintracht Frankfurt puedes hacerlo vía Movistar Plus y DAZN, conectándote desde cualquier dispositivo móvil si verás el encuentro desde España; en Latinoamérica tienes dos opciones que son vía Star Plus para aquellos que quieran ver la señal de ESPN y para México puedes hacerlo por TNT Sports Go, que transmite todos los encuentros del certamen.

Real Betis vs. Eintracht Frankfurt hoy: posibles alineaciones

Real Betis: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Édgar, Miranda; Guido Rodríguez, William Carvalho; Joaquín, Fekir, Canales; y William José.

Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger, Ndicka; Jakik, Sow; Knauff, Kamada, Kostic; Lindtröm y Rafael Santos Borré.

