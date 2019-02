Betis vs. Leganés EN VIVO vía DirecTV Sports: con mexicano Andrés Guardado por la Liga española | EN DIRECTO

Betis vs. Leganés se miden este domingo (6:00 am. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) por la jornada 23° de la Liga española. El cotejo se desarrollará en el Estadio Municipal de Butarque y contará con la presencia del mexicano Andrés Guardado.

Betis vs. Leganés EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Real Betis vs. Leganés este domingo 10 de febrero, en el estadio Municipal de Butarque, por la jornada 23 de LaLiga Santander, desde las 6:00 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Betis vs. Leganés EN VIVO: horarios en el mundo

05:00 horas en México

06:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

07:00 horas en Venezuela, Bolivia

08:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

09:00 horas en Brasil

12:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

14:00 horas en Catar y Arabia Saudita

19:00 horas en China

20:00 horas en Japón y Corea del Sur

DirecTV Sports transmitirá este partido para Sudamérica, excepto Brasil (ESPN) y Bolivia (Tigo Sports). En México y Centroamérica vía Sky HD. Alemania, Italia y Japón por DAZN. En Francia, Canadá y Estados Unidos vía beIN Sports. En España por Movistar+ y beIN LaLiga. En Reino Unido por Eleven Sports 1 UK. Streaming a través de Bet365 y Facebook Live.

El estadio de Butarque acogerá el domingo encuentro liguero de la segunda vuelta que enfrenta al Leganés contra el Betis y en vísperas del mismo el conjunto madrileño ha hecho un guiño a México, país que estará bien representado por los dos equipos.



En concreto tres futbolistas pertenecientes a ambas plantillas proceden de allí, dos de ellos recién llegados en el mercado de invierno.



Uno es Diego Reyes, defensa central del Leganés que fichó minutos antes del cierre del periodo de traspasos y que ya había jugado con anterioridad en la Real Sociedad y el Espanyol.



El otro el joven extremo Diego Lainez, cuya incorporación al Betis generó una gran expectación y que ya ha sido titular en dos ocasiones desde que defiende la camiseta del equipo verdiblanco.



A ellos se suma otro hombre que lleva varias temporadas ya en el fútbol español en diferentes etapas como es el centrocampista Andrés Guardado, actualmente en las filas del Betis y antes en el Deportivo de La Coruña y el Valencia.



Pensando en todos ellos el club que ejercerá de anfitrión lanzó a través de las redes sociales el habitual cartel con el que anuncia sus partidos en casa, esta vez protagonizado por un nacho verde y otro blanco, cuyas formas se asemejan a los escudos de los dos contendientes.



Estos aparecen además decorados con una guindilla que hace las veces del laurel que luce en la parte inferior del emblema del Leganés y un tomate que simula la corona que puede verse en el del Betis. También se reproduce el círculo central común, en este caso con salsa.



Junto a esta imagen puede leerse el siguiente texto: "Sabor a México para poner la liga picante". Además, han creado la etiqueta #SetiénQueReirWey haciendo un juego de palabras con el apellido del entrenador del cuadro visitante Quique Setién.

Real Betis marcha en la sexta casilla de LaLiga Santander con 32 puntos y viene de vencer por 1-0 al Atlético de Madrid, mientras que el Leganés se ubica en el puesto 14 con 26 unidades y la jornada pasada derrotó por 1-2 al Rayo Vallecano.

Betis vs. Leganés EN VIVO: alineaciones

Real Betis: Pau López, Barragán, Aissa Mandi, Bartra, Zouhair Feddal, Joaquín, Andrés Guardado, Canales, Wilfrid Kaptoum, Francis Guerrero, Sergio León.



Leganes: Pichu Cuéllar, Dimitrios Siovas, Diego Reyes, Kenneth Omeruo, Jonathan Silva, Bustinza, Recio, Mikel Vesga, Óscar Rodríguez, Martin Braithwaite, Youseff En-Nesyri.



Con información de EFE