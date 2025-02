Boca Juniors no tuvo el resultado esperado cuando visitó a Alianza Lima por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa CONMEBOL Libertadores 2025 el último martes 18 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva.

Los xeneizes se fueron con una derrota por la mínima diferencia y dejando un juego pobre. Uno de los momentos más tensos del partido fue cuando Fernando Gago le gritó al “Changuito” Zeballlos: “Empieza a correr o te mando a la mier**”.

Tras este grito, el Beto Márcico, salió en defensa del futbolista en una entrevista para TNT Sports. “Si se lo dice a alguien de más experiencia, capaz se le planta. Si me lo decía a mí, lo cagaba a trompadas”.

Luego, habló del rendimiento del equipo. “El desempeño estuvo lejos de lo esperado. Y no estoy de acuerdo con Gago, Boca nunca manejó el partido, no generó situaciones de gol, no encontró el juego ni alguien que se haga cargo”.

“Cambiar tanto perjudica a tu equipo. Pensé que Gago se iba a adaptar mucho más al Mundo Boca. Pero con cada cambio hace algo totalmente distinto y no podés hacer tantos”, finalizó.