El histórico uruguayo arremetió contra Marcelo Bielsa tras la eliminación del Mundial 2026.(Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP)
El histórico uruguayo arremetió contra Marcelo Bielsa tras la eliminación del Mundial 2026.(Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP)
/ WILLIAM VOLCOV
Por Redacción EC

Con un error de su arquero Fernando Muslera, Uruguay sentenció su eliminación en la primera fase del Mundial 2026, el viernes en Guadalajara tras perder 1-0 ante España, que avanza a dieciseisavos de final como líder del Grupo H.

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