Con un error de su arquero Fernando Muslera, Uruguay sentenció su eliminación en la primera fase del Mundial 2026, el viernes en Guadalajara tras perder 1-0 ante España, que avanza a dieciseisavos de final como líder del Grupo H.

Diego Lugano, histórico capitán de la ‘Celeste’ arremetió contra Marcelo Bielsa, quien se despidió del puesto de entrenador de la selección ‘charrúa’.

“Bielsa contaminó el ambiente, nunca entendió dónde estaba y los jugadores nunca entendieron a Bielsa. Un DT que no debió estar en el Mundial, amarrado por un contrato millonario”, apuntaló Lugano.

Asimismo, el exfutbolista expresó su tristeza por el rendimiento del equipo.

“Me da pena por los muchachos porque no pudieron competir, es un error que espero nunca más cometa Uruguay”, sentenció.