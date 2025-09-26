Una noticia que enluta el fútbol mundial. Billy Vigar, exfutbolista inglés de 21 años, falleció este jueves tras no poder recuperarse de una grave lesión cerebral sufrida durante un partido de su club, Chichester FC, el pasado fin de semana.

El joven delantero, que fue formado por el Arsenal, impactó su cabeza contra un muro durante un encuentro ante el Finchley, válido por la Isthmian League Premier División -séptima categoría del fútbol inglés-.

El duro golpe provocó que sea sometido a un coma inducido casi de inmediato. Y el martes fue sometido a una operación de urgencia con el objetivo de mejorar sus posibilidades de recuperación; sin embargo, la lesión resultó irreversible y falleció este jueves.

Como se recuerda, Vigar se formó en la cantera del Arsenal desde los 14 años, donde permaneció siete temporadas y compartió vestuario con talentos como Charles Sagoe Jr, Omari Hutchinson, Charlie Patiño, entre otros.

“Después de sufrir una grave lesión cerebral el sábado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperarse. Aunque esto ayudó, la lesión ha sido demasiado para él y ha fallecido por la mañana”, escribió su familia en un sentido comunicado.

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away.



All our thoughts are with his family and loved ones at this time.



Rest in peace, Billy ❤️ — Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025

Arsenal se despide de Billy Vigar

El cuadro de Londres también expresó su malestar tras el fallecimiento de uno de los tantos futbolistas que pasaron por su cantera. “Además de su importante talento, Billy siempre será recordado por su amor por el deporte, su orgullo al representar este equipo y por su personalidad, querido por todos sus compañeros y entrenadores. Nuestras condolencias están con su familia y sus seres queridos en este tiempo tan difícil”.

Asimismo, el Arsenal dejó un sentido mensaje de despedida: “Todos en Arsenal están devastados por la impactante noticia de que el exgraduado de la academia Billy Vigar ha fallecido. Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento. Descansa en paz, Billy”.

***

