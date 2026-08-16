Inter Miami sufrió una dura goleada ante Nashville SC y uno de los momentos más llamativos del partido tuvo como protagonista al arquero Novo Ríos. El arquero cometió un insólito error al salir demasiado lejos de su portería, situación que fue aprovechada por el conjunto rival para marcar el cuarto gol del encuentro.

La jugada rápidamente se volvió viral entre los aficionados. Ríos abandonó su área con la intención de anticiparse a la ofensiva de Nashville, pero la acción terminó jugando completamente en su contra.

¿QUÉ HIZO ROCCO RÍOS NOVO? El arquero de Inter Miami salió lejos, se resbaló y Mukhtar aprovechó para marcar el 4-1 de Nashville en la #MLS. ¡Es el blooper del campeonato!



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¿Qué pasó con Novo Ríos en el gol de Nashville?

El arquero de Inter Miami salió de su posición para intentar cortar una jugada ofensiva de Nashville. Sin embargo, quedó lejos de su portería y no pudo evitar que el conjunto rival aprovechara el espacio.

La acción terminó con el cuarto gol de Nashville, en una jugada que expuso al arquero y dejó prácticamente sentenciado el encuentro.

El error de Novo Ríos generó rápidamente reacciones en redes sociales, donde los aficionados compartieron las imágenes de la desafortunada intervención del arquero.

Inter Miami sufrió ante Nashville

El conjunto de Miami tuvo una jornada complicada y recibió una goleada que dejó al equipo en una situación incómoda.

Más allá del resultado, el blooper de Novo Ríos se convirtió en una de las imágenes más comentadas del partido debido a la manera en que el guardameta quedó expuesto después de salir de su área.

La acción volvió a poner en debate los riesgos que asumen los arqueros cuando abandonan su zona para intentar participar en la construcción o cortar ataques rivales.

El blooper de Novo Ríos se volvió viral

Las imágenes del error del arquero de Inter Miami rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. El hecho de que la jugada terminara directamente en gol hizo que el blooper adquiriera todavía mayor repercusión.

Novo Ríos tendrá ahora que dejar atrás el desafortunado episodio y concentrarse en los próximos compromisos de Inter Miami.

¿Qué pasó con Novo Ríos?

El arquero de Inter Miami salió lejos de su portería para intentar cortar una jugada de Nashville, pero quedó expuesto y el rival aprovechó la situación para marcar el cuarto gol.

¿Por qué se hizo viral el error de Novo Ríos?

La jugada llamó la atención por la salida del guardameta y por la manera en que Nashville aprovechó el espacio dejado por el arquero para convertir.