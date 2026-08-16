Por Redacción EC

Inter Miami sufrió una dura goleada ante Nashville SC y uno de los momentos más llamativos del partido tuvo como protagonista al arquero Novo Ríos. El arquero cometió un insólito error al salir demasiado lejos de su portería, situación que fue aprovechada por el conjunto rival para marcar el cuarto gol del encuentro.

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