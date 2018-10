Boca Juniors: Carlos Lampe llegó al club xeneize para cumplir “su sueño”

El portero boliviano Carlos Lampe llegó a Buenos Aires para incorporarse como refuerzo de Boca Juniors con un contrato para tres meses y cumple así su "sueño" de jugar en el club argentino, algo que considera un premio a su esfuerzo y por lo que prometió "mojar la camiseta".



"Es un sueño. Algo que era difícil hace poco y ahora es una realidad. Un premio al esfuerzo, al trabajo, no llego aquí por casualidad y esto lo tengo que demostrar", declaró el guardameta a la prensa.



Carlos Lampe deja el Huachipato chileno para reforzar al Boca Juniors de cara a las semifinales de la Copa Libertadores.



Además, su fichaje en Argentina le ha llevado a rechazar el llamado de la selección boliviana en los amistosos contra Birmania, el 13 de octubre, e Irán, el día 16 de octubre.



Admitió que el acuerdo se produjo muy rápido y por ello no pudo avisar con cierta anticipación a la selección que orienta provisionalmente el venezolano César Farías.



"Hablé con el técnico, me entendió, me apoyó y ahora a ponerme las pilas y a entrenar duro", remarcó el portero.



Respecto al revuelo que generó en su país su llegada a Boca, reconoció que es algo muy "lindo".



"Mucha felicidad. Llegar a Boca Juniors no es fácil. A los bolivianos nos cuesta el doble salir al exterior. El poder hacerlo yo me llena de satisfacción y orgullo. Me voy a poner mucho más contento si me puedo quedar, vengo con esa ilusión de poder quedarme y para eso tengo que ganármelo desde el primer día", subrayó.



Celebró la trascendencia que ha tenido su fichaje, al tratarse del "mundo Boca".



"Lo bien que lo vengo haciendo aquí lo quiero duplicar", aseveró.



"Voy a dejarlo todo, a tratar de ganarme un puesto desde el día número uno. Voy a dejar la vida con toda la pasión y mojar la camiseta como se dice", concluyó Carlos Lampe.



Fuente: EFE