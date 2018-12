Boca Juniors: Carlos Lampe no quiere irse de la entidad xeneize

Carlos Lampe expresó su deseo de seguir en Boca Juniors, equipo al cual arribó en octubre para afrontar la Copa Libertadores por la lesión de Esteban Andrada.

A pesar de que su llegada a Boca Juniors generó mucha expectativa, Carlos Lampe nunca pudo debutar con los xeneizes porque el arquero elegido por el cuerpo técnico fue Agustín Rossi.

Carlos Lampe ha recibido el entero respaldo de los aficionados de Boca Juniors para seguir en el cuadro "azul y oro". (Foto: EFE)

"Me gustaría quedarme, sin dudas. No me quiero ir sin demostrar por qué me trajeron a este lugar tan importante", dijo Carlos Lampe en diálogo con radio "El Mundo".

En un caso Boca Juniors no apruebe el fichaje de Carlos Lampe, buscaría otras opciones para seguir en la Superliga Argentina.

"Si no logro seguir en la institución, la idea es encontrar otra opción en Argentina. Quiero saber qué va a pasar y que se resuelva rápido para estar tranquilo", remarcó.